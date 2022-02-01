Руссо рассказал, с чем столкнулись родители Капризова, чтобы попасть на матч сына в НХЛ

Обозреватель The Athletic Майкл Руссо рассказал, с какими трудностями столкнулись родители российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, чтобы впервые попасть на матч сына в НХЛ.

«Родителям Капризова пришлось оформлять визу в Доминиканской Республике. Они провели там последние две недели перед вылетом в Нью-Йорк.

В понедельник они прилетят в Миннесоту, чтобы увидеть квартиру своего сына, останутся там, когда «Уайлд» будут играть в Чикаго, а затем отправятся с Капризовым в Лас-Вегас в ближайшие выходные на Матч всех звёзд», — приводит слова Руссо The Athletic.

Напомним, родители российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова посетили встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) в ночь с 28 на 29 января. Родители впервые побывали на матче сына в НХЛ.