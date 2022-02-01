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Кучеров вышел на тренировку «Тампы» впервые после коронавируса

Кучеров вышел на тренировку «Тампы» впервые после коронавируса
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров принял участие в тренировке команды, сообщает журналист Джо Смит в «Твиттере».

Форвард вышел первым на лёд. Он пропустил два последних матча регулярного чемпионата из-за попадания в COVID-протокол 25 января.

Отметим, что следующий матч «Тампы», который «молнии» проведут с «Сан-Хосе Шаркс», состоится во вторник, 2 февраля. Встреча станет последней перед перерывом на Матч звёзд НХЛ, запланированный на 5 февраля в Лас-Вегасе.

Напомним, Кучеров пропустил старт сезона из-за травмы. В текущем регулярном чемпионате российский нападающий принял участие в 11 встречах, в которых забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач, суммарно набрав 17 очков при показателе полезности «-1».

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