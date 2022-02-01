«Это потрясающе». Форвард «Салавата» — о вызове в сборную Финляндии на Олимпийские игры

Нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд прокомментировал вызов в сборную Финляндии на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Я хотел попасть в состав сборной на Игры, так что приглашение стало для меня большой честью. Это потрясающе — самому попасть на Олимпиаду впервые. Конечно, я ожидаю, что мы преуспеем как команда и сможем придумать что-то впечатляющее. Надеюсь, все доберутся до Пекина здоровыми, и мы сыграем хорошо.

Отсутствие приглашений в сборную? Я не думал об этом, когда был моложе. Теперь же настало время надеть джерси с финским львом на груди. У нас конкурентоспособная команда, хорошие шансы добиться успеха. На таких турнирах мелочей не бывает, поэтому нам надо сразу начать побеждать.



Ситуация с коронавирусом? Я не контролирую её, поэтому нет смысла сомневаться и переживать. Мы будем решать проблемы по мере их поступления. Мы испытываем себя и стараемся оставаться здоровыми. Ношение масок и хорошая гигиена важны в этом процессе», — приводит слова Гранлунда официальный сайт КХЛ.