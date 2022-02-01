The Athletic: если б Кросби забил дважды своему сопернику Овечкину, было бы впечатляюще

Журналист The Athletic Джош Йохе в преддверии встречи между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» поделился мнением о капитане «пингвинов» Сидни Кросби. Сейчас на счету канадца 498 заброшенных в НХЛ шайб.

«Если бы Кросби дважды забил своему сопернику Алексу Овечкину во вторник на глазах у домашних трибун, это было бы впечатляюще. Кросби заслуживает такого момента — своего 500-го гола в карьере перед домашними болельщиками.



Возможен тревожный сценарий. «Пингвинз» сыграют в Бостоне в своём первом матче после перерыва на Матч звёзд, затем — в Оттаве. В настоящее время только 500 болельщиков могут посещать встречи в Канаде.



Думаю, мы все можем согласиться с тем, что для Кросби было бы неудачно добраться до такой вехи перед пустыми трибунами. В прошлом сезоне он сыграл свою 1000-ю встречу перед пустой «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Ареной». Наблюдать за этой сценой было довольно удручающе.



Я думаю, что 500-й гол Кросби в Оттаве (против Мэтта Мюррея!) был бы далеко не идеальным сценарием. Мы не должны поощрять что-то в моей сфере деятельности, но Кросби — хороший человек, который обожает Питтсбург. Было бы здорово увидеть, как он забьёт дважды перед домашней публикой», — цитирует Йохе The Athletic.

Отметим, что матч состоится в ночь с 1 на 2 февраля.