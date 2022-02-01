Овечкин после матча с «Далласом» оставил С. Зубову свою клюшку. Он хотел её в коллекцию

Обозреватель официального сайта «Вашингтон Кэпиталз» Майк Фогель рассказал, что капитан «столичных» Александр Овечкин оставил клюшку для главного тренера молодёжной сборной России по хоккею, экс-защитника «Даллас Старз» Сергея Зубова после церемонии поднятия игрового свитера специалиста под своды домашней арены «звёзд».

«В начале карьеры Овечкина двое великих русских дважды встречались друг с другом, и перед тем, как Алекс вышел с арены после победы над «Старз», капитан «Кэпс» оставил одну из своих клюшек специально для Зубова по случаю поднятия его свитера», — приводит слова Фогеля официальный сайт «Вашингтона».

Ранее Зубов рассказал, что в его коллекции из 20-25 клюшек не хватает клюшки Овечкина.