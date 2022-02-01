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Крикунов: не удивлюсь, если в финале Олимпиады-2022 мы увидим сборные России и Латвии

Крикунов: не удивлюсь, если в финале Олимпиады-2022 мы увидим сборные России и Латвии
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Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), которые стартуют 4 февраля.

«Обязательно буду смотреть Олимпиаду, но прогноз на Игры дать не могу никакой. Кто мог знать, что на прошлой Олимпиаде немцы будут играть в финале? По этой логике они должны выиграть в этом году, но пока в это трудно поверить. Будем болеть за наших. За сборной Латвии буду внимательно следить, у меня 10 человек из клуба уехали на Игры.

Шансы у всех равные, у сборной России их чуть больше на победу. Я не удивлюсь нисколько, если в финале мы увидим сборные России и Латвии. Настолько непредсказуем этот хоккейный турнир», — приводит слова Крикунова Metaratings.

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