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«Тревожно видеть». Форвард «Эдмонтона» — о флагах со свастикой на протестах в Оттаве

«Тревожно видеть». Форвард «Эдмонтона» — о флагах со свастикой на протестах в Оттаве
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман поделился мнением об акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированной дальнобойщиками в Оттаве. На протестах были замечены люди с флагами, на которых была изображена свастика.

«Тревожно и обескураживающе видеть, что антисемитизм, к сожалению, набирает обороты, что в наше время безумие. Видеть это, быть евреем и гордиться своим наследием… Пару дней назад был День памяти жертв Холокоста — как раз в это время появилась свастика.

Надеюсь, я смогу донести до людей, что такие вещи — это ненормально. Было просто неприятно это видеть. Еврейская община, темнокожая община, мусульманская община, меньшинства — легко нацеливаться на людей, которые в чём-то отличаются», — приводит слова Хаймана The Athletic.

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