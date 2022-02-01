Соперник Овечкина по гонке бомбардиров стал первой звездой января в НХЛ

Пресс-служба НХЛ на официальном сайте опубликовала имена трёх звёзд января.
Первой звездой стал нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо. Канадец за 15 матчей месяца забросил шесть шайб и отдал 19 результативных передач, суммарно набрав 25 очков. Он отыграл большой гандикап у предыдущего лидера гонки бомбардиров, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, выйдя на первое место. На счету Юбердо 62 (17+45) очка в 46 встречах регулярного чемпионата НХЛ.
Второй звездой признан вратарь «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос. Финский вратарь начал 12 из 13 матчей месяца в старте, одержав восемь побед при 93,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.49.
Третья звезда — форвард «Питтсбург Пинвингз» Брайан Раст. Нападающий набрал 21 (10+11) очко в 11 встречах месяца, доведя общую результативность до 30 (12+18) баллов в 23 матчах сезона.
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