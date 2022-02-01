Летанг: ещё одно противостояние Сида и Ови — это великолепно для болельщиков, всего хоккея

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Вашингтон Кэпиталз».
«Такие встречи позволяют тебе проявить себя с лучшей стороны. Как для хоккеиста нет лучшего матча, чем этот, понимаете? К тому же это ещё одно противостояние Сида и Ови. Так что это просто великолепно для болельщиков и всего хоккейного сообщества», — приводит слова Летанга североамериканский журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».
Напомним, «Питтсбург» примет «Вашингтон» в ночь с 1 на 2 февраля. Старт встречи запланирован на 3:00 мск.
В текущем сезоне 36-летний Овечкин набрал 58 (29+29) очков в 46 встречах регулярного чемпионата. 34-летний Кросби принял участие в 33 матчах, записав на свой счёт 38 (12+26) результативных баллов.
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