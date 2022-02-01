The Star: Овечкин больше, чем снайпер. Он лидер. Причина, по которой фанаты идут на хоккей

Журналист The Star Кевин Макгрэн поделился мыслями о борьбе за «Харт Трофи», присуждаемый лучшему игроку сезона.

«Если «Эдмонтон Ойлерз» не выйдут в плей-офф — а я думаю, что выйдут, но сейчас они как раз на грани — то что делать с Коннором Макдэвидом? Будет ли он достоин «Харт Трофи»?



То есть нет сомнений, что он лучший игрок в НХЛ. Спросите любого генерального менеджера: у вас может быть один игрок, чтобы создать с ним франшизу. Кого вы выберете? Ответ будет единодушным: Макдэвид.



Но как насчёт предвзятости избирателей — включая и мою собственную — относительно того, чтобы номинанты на «Харт» соответствовали стандарту: по крайней мере, выходили в плей-офф? (Какой смысл быть самым ценным игроком команды, участвующей в драфтовой лотерее?)

Так кто, если не Макдэвид?



Внезапно на ум приходит Алекс Овечкин. Он выигрывал награду трижды. Его способность забивать на гораздо более высоком уровне в сравнении со всеми остальными игроками. Где бы был «Вашингтон» без этих голов?



Овечкин больше, чем снайпер. Он настоящий лидер. Причина, по которой фанаты приходят на матчи. Он гонится за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в карьере.



По сути, мы прошли середину сезона, поэтому разговоры о наградах после его окончания наверняка будут жаркими, особенно во время перерыва на Матч всех звёзд», — приводит слова Макгрэна The Star.