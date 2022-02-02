Дарюс Каспарайтис отреагировал на решение доиграть отменённый МЧМ-2022 летом

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал решение провести молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года летом.



«То, что решили доиграть МЧМ — правильно. Лучше закончить начатое. Никаких проблем не вижу: у молодых игроков нет ни семьи, ни детей. Если они свободные, то почему бы не доиграть летом? Им нет особой разницы, когда играть. Хотя, конечно, лето — лучшее из возможных решений.



Никто не знает, что будет с пандемией коронавируса. Поскорее бы всё это закончилось. Но эксперты говорят, что летом полегче со всем этим делом. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Что было зимой — мы все видели.



Россия и Канада продолжают оставаться фаворитами. Я верю, что российская сборная пройдёт как можно дальше. Ну а о силе канадцев и говорить нечего — вы сами всё знаете», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.