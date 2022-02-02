Орлов сравнял счёт в матче «Питтсбург» — «Вашингтон», забив шестой гол в сезоне НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:2. В составе «Вашингтона» вторую шайбу забросил российский защитник Дмитрий Орлов. Для россиянина этот гол стал шестым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 15 результативных передач.

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«Вашингтон» подошёл к этому матчу с двумя поражениями за последние три матча. «Питтсбург», в свою очередь, проиграл три своих последних матча.

На данный момент «Вашингтон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков. «Питтсбург», в свою очередь, находится на пятом месте турнирного зачёта, записав в свой актив 61 очко.