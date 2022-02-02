Каспарайтис: Назаров моложе меня. Рад, что Андрюха достигает тренерских высот в КХЛ

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о работе главного тренера ХК «Сочи» Андрея Назарова в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Андрюха моложе меня. Я рад, что он сейчас достигает тренерских успехов и высот в КХЛ. Хочу пожелать ему всего самого доброго, чтобы он и дальше реализовывал своё тренерское ремесло и талант. У него всё получится. Мы с ним вместе прошли большую школу НХЛ», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Андрей Назаров завершил игровую карьеру в 2006 году, после чего в качестве главного тренера работал в КХЛ в «Тракторе», «Витязе», «Северстали», «Донбассе», СКА, «Барысе» и «Нефтехимике», а также в сборных Украины и Казахстана.