Мэттьюс и Марнер повторили рекорд Ягра и Лемье

На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) в данный момент проходит очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Джерси Девилз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». После двух периодов гости ведут со счётом 6:0.
По голу в этом матче забили игроки «Торонто» Остон Мэттьюс и Митчелл Марнер. Таким образом, пара нападающих «Мэйпл Лифс» продлила до семи матчей кряду серию, в которой оба игрока забивают. Последний раз подобное достижение в НХЛ покорялось хоккеистам «Питтсбург Пингвинз» Яромиру Ягру и Марио Лемье в сезоне 1996/1997. На тот момент ни Мэттьюс, ни Марнер ещё не родились. Об этом в «Твиттере» сообщает NHL Public Relations.
«Девиз» проиграли пять последних матчей подряд. «Торонто», в свою очередь» выиграл в четырёх последних встречах.
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