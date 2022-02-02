«Рейнджерс» дома обыграли «Флориду». У Панарина гол и две голевые передачи

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Хозяева победили со счётом 5:2.

Первую шайбу «Рейнджерс» уже на первой минуте матче забросил Мика Зибанеджад. Энтони Дюклер сравнял счёт в середине периода.

На третьей минуте второго игрового отрезка Сэм Райнхарт вывел «Флориду» вперёд, но вскоре хозяева сравняли счёт, отличился Алекси Лафренье. Третью шайбу «Рейнджерс» забросил Крис Крайдер, ему ассистировал Артемий Панарин.

В третьем периоде Крайдер оформил дубль, на счету Панарина вторая голевая передача. Точку в матче поставил Панарин, забросив пятую шайбу хозяев.

Благодаря двум заброшенным шайбам Крис Крайдер вышел на чистое первое место в снайперской гонке. На счету американца 33 гола в текущем сезоне.