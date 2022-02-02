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«Рейнджерс» дома обыграли «Флориду». У Панарина гол и две голевые передачи

«Рейнджерс» дома обыграли «Флориду». У Панарина гол и две голевые передачи
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Хозяева победили со счётом 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Зибанеджад – 00:35' (5x5)   1:1 Дюклер (Юбердо, Барков) – 10:44' (5x5)   1:2 Райнхарт (Барков, Экблад) – 22:18' (5x4)   2:2 Лафренье (Крайдер) – 23:27' (5x5)   3:2 Крайдер (Строум, Панарин) – 37:25' (5x4)   4:2 Крайдер (Зибанеджад, Панарин) – 54:39' (5x4)   5:2 Панарин – 59:19' (en)

Первую шайбу «Рейнджерс» уже на первой минуте матче забросил Мика Зибанеджад. Энтони Дюклер сравнял счёт в середине периода.

На третьей минуте второго игрового отрезка Сэм Райнхарт вывел «Флориду» вперёд, но вскоре хозяева сравняли счёт, отличился Алекси Лафренье. Третью шайбу «Рейнджерс» забросил Крис Крайдер, ему ассистировал Артемий Панарин.

В третьем периоде Крайдер оформил дубль, на счету Панарина вторая голевая передача. Точку в матче поставил Панарин, забросив пятую шайбу хозяев.

Благодаря двум заброшенным шайбам Крис Крайдер вышел на чистое первое место в снайперской гонке. На счету американца 33 гола в текущем сезоне.

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