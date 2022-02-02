Центрфорвард «Рейнджерс» Райан Строум провёл эффектный бой с Мэйсоном Марчментом

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Хозяева победили со счётом 5:2.

В начале третьего периода центральный нападающий «Рейнджерс» Райан Строум подрался с форвардом гостей Мэйсоном Марчментом. Эффектная драка двух канадских хоккеистов завершилась тем, что Строуму удалось опрокинуть соперника на лёд. По итогам инцидента оба игрока были наказаны пятиминутным штрафами.

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28-летний Строум в этом матче отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом Криса Крайдера. В третьем периоде Крайдер оформил дубль, а на счету Артемия Панарина оказалась вторая голевая передача в матче. Точку в матче поставил Панарин, забросив пятую шайбу хозяев.