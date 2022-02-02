«Тампа» вырвала победу у «Сан-Хосе» в овертайме

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Основное время встречи закончилось со счётом 2:2. Победу в овертайме одержала «Тампа».

В первом периоде команды не смогли забросить ни одной шайбы. На 22-й минуте матча счёт открыл игрок хозяев Энтони Чирелли. Спустя несколько минут «Шаркс» сравняли счёт, отличился Рудольф Балцерс. В концовке периода «Тампа» вновь вышла вперёд, шайбу забросил Алекс Киллорн.

На второй минуте третьего игрового отрезка Логан Кутюр вновь сравнял счёт, голевую передачу сделал Александр Барабанов.

В овертайме победу хозяевам принёс Виктор Хедман.