«Тампа» вырвала победу у «Сан-Хосе» в овертайме
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Основное время встречи закончилось со счётом 2:2. Победу в овертайме одержала «Тампа».
НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Чирелли (Пойнт, Макдона) – 21:32' (5x5) 1:1 Балцерс (Власик, Кутюр) – 24:50' (5x5) 2:1 Киллорн (Стэмкос, Хедман) – 38:08' (5x4) 2:2 Кутюр (Бёрнс, Барабанов) – 41:12' (5x4) 3:2 Хедман – 62:45' (3x3)
В первом периоде команды не смогли забросить ни одной шайбы. На 22-й минуте матча счёт открыл игрок хозяев Энтони Чирелли. Спустя несколько минут «Шаркс» сравняли счёт, отличился Рудольф Балцерс. В концовке периода «Тампа» вновь вышла вперёд, шайбу забросил Алекс Киллорн.
На второй минуте третьего игрового отрезка Логан Кутюр вновь сравнял счёт, голевую передачу сделал Александр Барабанов.
В овертайме победу хозяевам принёс Виктор Хедман.
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