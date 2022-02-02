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Видео шикарного победного гола Орлова из-под Кросби в овертайме матча с «Питтсбургом»

Видео шикарного победного гола Орлова из-под Кросби в овертайме матча с «Питтсбургом»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – за «Питтсбург» отличились Евгений Малкин и дважды Брайан Раст, а за «Вашингтон» забрасывали Ник Дауд, Дмитрий Орлов и Даниэль Спронг. На последней минуте овертайма точный бросок всё того же Орлова принёс победу «столичным».

Победный гол российского защитника получился очень эффектным. Дмитрий получил передачу от Евгения Кузнецова, сумел уйти из-под опеки капитана хозяев Сидни Кросби, после чего переиграл голкипера «Питтсбурга» Тристана Джерри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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