Панарин набирает больше 50 очков на протяжении семи сезонов подряд

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Хозяева победили со счётом 4:2.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в прошедшей встрече забросил победную шайбу и сделал две голевые передачи. Теперь на счету хоккеиста 52 очка в текущем сезоне – Панарин забил 13 голов и 39 раз ассистировал своим партнёрам.

Россиянин стал четвёртым в истории незадрафтованным игроком, который как минимум в семи первых сезонах НХЛ подряд набирал от 50 очков. Также в этом списке Уэйн Гретцки (15 сезонов подряд), Петер Щастны (12 сезонов подряд) и Майк Ридли (9 сезонов подряд). Об этом в «Твиттере» сообщает пресс-служба «Рейнджерс».