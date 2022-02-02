Крис Крайдер отказался от возможности оформить хет-трик, позволив забить Артемию Панарину

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Хозяева победили со счётом 5:2.

Главным героем матча стал лидер «Рейндджерс» Крис Крайдер, оформивший дубль и сделавший результативную передачу в эпизоде с голом Алекси Лафренье. Примечательно, что в конце матча лидирующий в снайперской гонке сезона НХЛ американец имел возможность оформить хет-трик, но не стал поддерживать атаку своей команды, позволив забить Артемию Панарину, который поразил пустые ворота «Флориды».

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Ранее в третьем периоде Крайдер оформил дубль, благодаря чему смог оторваться от Драйзайтля и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в снайперской гонке НХЛ. В активе Криса 33 точных броска в 47 матчах, на счету Драйзайтля 31 шайба в 41 матче, а забросивший 29 шайб в 45 матчах Овечкин делит третье место с нападающим «Торонто» Остоном Мэттьюсом (29 голов в 39 матчах).