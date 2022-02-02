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Жёсткий силовой приём Уилсона на Малкине. Видео

Жёсткий силовой приём Уилсона на Малкине. Видео
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.

В середине первого периода форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин попал под жёсткий силовой приём в исполнении хоккеиста «Вашингтона» Тома Уилсона.

Посмотреть видео можно в официальном аккаунте «Питтсбург Пингвинз» в «Твиттере».

Несмотря на усилия Уилсона, эпизод всё же завершился в пользу хозяев льда – через несколько секунд после силового приёма Брайан Раст забросил вторую шайбу своей команды в ворота «Кэпиталз».

Отметим, что уже на 7-й минуте матча в воротах «Вашингтона» появился Илья Самсонов, заменивший Витека Ванечека. У российского голкипера 42 сейва после 44 бросков. У его визави из «Питтсбурга» Тристана Джерри – 26 отражённых бросков.

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