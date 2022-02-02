«Колорадо» прервал 10-матчевую победную серию, уступив «Аризоне». У Любушкина — голевая

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 3:2 Б, тем самым хозяева прервали 10-матчевую победную серию и 18-матчевую домашнюю серию.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга – за «Колорадо» отличились Назем Кадри и Микко Рантанен, а за «Аризону» забрасывали Алекс Гальченюк и Лоусон Круз, отличившийся за 38 секунд до конца матча. В серии буллитов точный бросок всё того же Гальченюка принёс победу «Койотс».

27-летний российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 20 минут 40 секунд и отметился голевой передачей, завершив встречу с показателем полезности «+1». Он прервал свою 13-матчевую серию без очков.

В ранее завершившихся матчах «Даллас Старз» уступил «Калгари Флэймз» (3:4), ведя по ходу матча со счётом 3:1, а российский форвард Денис Гурьянов отметился голевой передачей. «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Оттаву Сенаторз» (4:1), «Нэшвилл Предаторз» разобрался с «Ванкувер Кэнакс» (4:2).