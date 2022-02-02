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«Колорадо» прервал 10-матчевую победную серию, уступив «Аризоне». У Любушкина — голевая

«Колорадо» прервал 10-матчевую победную серию, уступив «Аризоне». У Любушкина — голевая
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 3:2 Б, тем самым хозяева прервали 10-матчевую победную серию и 18-матчевую домашнюю серию.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга – за «Колорадо» отличились Назем Кадри и Микко Рантанен, а за «Аризону» забрасывали Алекс Гальченюк и Лоусон Круз, отличившийся за 38 секунд до конца матча. В серии буллитов точный бросок всё того же Гальченюка принёс победу «Койотс».

27-летний российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 20 минут 40 секунд и отметился голевой передачей, завершив встречу с показателем полезности «+1». Он прервал свою 13-матчевую серию без очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2022, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
Б
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Кадри – 22:42' (5x5)   1:1 Гальченюк (Любушкин, Келлер) – 32:54' (5x5)   2:1 Рантанен (Бураковски) – 39:17' (5x5)   2:2 Круз (Чикран, Кессел) – 59:22' (6x5)   2:3 Гальченюк – 65:00' (ПБ)

В ранее завершившихся матчах «Даллас Старз» уступил «Калгари Флэймз» (3:4), ведя по ходу матча со счётом 3:1, а российский форвард Денис Гурьянов отметился голевой передачей. «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Оттаву Сенаторз» (4:1), «Нэшвилл Предаторз» разобрался с «Ванкувер Кэнакс» (4:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2022, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Льюис (Ружичка, Лучич) – 01:54' (5x5)   1:1 Хэнли (Дамиани, Керо) – 04:26' (5x5)   2:1 Робертсон (Линделль, Хейсканен) – 18:12' (5x5)   3:1 Бенн (Сегин, Гурьянов) – 31:20' (5x5)   3:2 Манджапане (Коулман, Ханифин) – 54:36' (5x5)   3:3 Годро (Ткачук, Линдхольм) – 55:13' (5x5)   3:4 Чюлингтон (Андерссон, Линдхольм) – 58:13' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2022, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Холден (Эннис, Ткачук) – 01:56' (5x5)   1:1 Бовиллье (Паризе, Нельсон) – 18:07' (5x4)   2:1 Вальстрём (Хара, Добсон) – 28:42' (5x5)   3:1 Барзал (Мейфилд) – 35:50' (5x5)   4:1 Пелеч (Мейфилд, Пажо) – 47:44' (4x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2022, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хаймор (Ламмикко) – 07:56' (5x5)   1:1 Джохансен (Маккэррон, Каррье) – 14:22' (5x5)   2:1 Форсберг (Майерс, Дюшейн) – 15:30' (5x5)   2:2 Экман-Ларссон (Бёзер, Пирсон) – 17:36' (5x5)   3:2 Форсберг (Йози, Гранлунд) – 23:12' (5x4)   4:2 Жанно (Экхольм, Сиссонс) – 41:28' (5x5)
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