Защитник Орлов признан первой звездой матча «Вашингтона» с «Питтсбургом»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.



В составе «Кэпиталз» дубль оформил российский защитник Дмитрий Орлов – он был признан первой звездой по итогам матча. Первым голом россиянин сравнял счёт в матче, когда его команда уступала 1:2, вторым – принёс команде победу, эффектно поразив ворота на последней минуте овертайма.



В текущем сезоне Орлов провёл 42 матча и набрал 32 очка: забросил семь шайб и отдал 15 результативных передач.

На данный момент «Вашингтон» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 46 игр.