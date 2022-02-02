Защитник Орлов признан первой звездой матча «Вашингтона» с «Питтсбургом»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.
В составе «Кэпиталз» дубль оформил российский защитник Дмитрий Орлов – он был признан первой звездой по итогам матча. Первым голом россиянин сравнял счёт в матче, когда его команда уступала 1:2, вторым – принёс команде победу, эффектно поразив ворота на последней минуте овертайма.
В текущем сезоне Орлов провёл 42 матча и набрал 32 очка: забросил семь шайб и отдал 15 результативных передач.
На данный момент «Вашингтон» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 46 игр.
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