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Давыдов — о паузе в КХЛ: существовал риск потери многих ведущих хоккеистов перед ОИ-2022

Давыдов — о паузе в КХЛ: существовал риск потери многих ведущих хоккеистов перед ОИ-2022
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о решении приостановить регулярный чемпионат КХЛ.

«Поначалу воспринял его как сомнительное. ВХЛ и МХЛ не сбавляли темпа, европейские чемпионаты – тоже, мы видели хорошие матчи, а КХЛ почему-то объявила локдаун. Большой логики в этом не видел.

Но, честно говоря, в последние недели изменил своё мнение. Судя по всему, Россия выходит на пик заболеваний, в такой ситуации существовал риск потери многих ведущих хоккеистов КХЛ. А это была бы нервотрёпка – и удар по олимпийской сборной России.

Закрыв КХЛ, сборная его избежала? Надеюсь. В Новогорске, если правильно понимаю, жёсткий карантин, все хоккеисты находятся под присмотром врачей и могут спокойно готовиться к Играм. Оптимальная ситуация», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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