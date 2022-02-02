Давыдов — о паузе в КХЛ: существовал риск потери многих ведущих хоккеистов перед ОИ-2022

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о решении приостановить регулярный чемпионат КХЛ.
«Поначалу воспринял его как сомнительное. ВХЛ и МХЛ не сбавляли темпа, европейские чемпионаты – тоже, мы видели хорошие матчи, а КХЛ почему-то объявила локдаун. Большой логики в этом не видел.
Но, честно говоря, в последние недели изменил своё мнение. Судя по всему, Россия выходит на пик заболеваний, в такой ситуации существовал риск потери многих ведущих хоккеистов КХЛ. А это была бы нервотрёпка – и удар по олимпийской сборной России.
Закрыв КХЛ, сборная его избежала? Надеюсь. В Новогорске, если правильно понимаю, жёсткий карантин, все хоккеисты находятся под присмотром врачей и могут спокойно готовиться к Играм. Оптимальная ситуация», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.
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