Орлов — о победном голе: почувствовал, что Кросби не стремится играть плотно

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился мнением о победе над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3, ОТ).



«Важнейшая победа. В январе мы играли не так уж здорово, но, кажется, дела налаживаются. Победа в Далласе, теперь тут… Думаю, «Питтсбург» половину матча выглядел явно сильнее, но затем мы всё-таки выровняли игру. Илья Самсонов был хорош. Непросто входить в игру по ходу, тем более с таким непростым соперником. Он несколько раз нас спас.



Гол в овертайме? Я почувствовал, что Кросби не стремится играть плотно, поэтому постарался найти возможность для броска. Ещё с первого своего года в Вашингтоне я понял, что игры с «Питтсбургом» – это что-то особенное по напряжению и интенсивности. Всегда много удалений, много голов, много эмоций. Ну и постоянные встречи в плей-офф тоже добавили красок в наше противостояние. Сегодняшний матч не был исключением», – цитирует Орлова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Новость по теме Защитник Орлов признан первой звездой матча «Вашингтона» с «Питтсбургом»