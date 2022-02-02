Малкин: возможно, Самсонов украл у «Питтсбурга» победу
Поделиться
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о матче с «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ (3:4, ОТ).
«Украл ли Самсонов у нас очко? Возможно. Тренеры в раздевалке похвалили нас за игру. Но иногда ты за 20 бросков забиваешь четыре-пять голов, а иногда не хватает и 40 для победы. В следующий раз, думаю, нам нужно более эффективно сыграть «пять на пять», – цитирует Малкина официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, по ходу матча в составе «Кэпиталз» на льду появился голкипер Илья Самсонов, отразивший 43 броска из 45.
Также в этой встрече дублем отметился защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, а его шайба в овертайме стала победной. По итогам матча Дмитрий был признан первой звездой.
Комментарии
- 2 февраля 2022
-
11:26
-
11:00
-
10:59
-
10:51
-
10:24
-
10:07
-
09:56
-
09:31
-
08:35
-
08:28
-
07:54
-
07:51
-
07:41
-
07:17
-
07:11
-
06:57
-
06:52
-
06:44
-
06:40
-
06:33
-
06:31
-
06:25
-
06:18
-
06:07
-
06:01
-
05:57
-
05:51
-
05:49
-
05:38
-
05:37
-
05:24
-
05:00
-
04:48
-
04:11
-
03:52
Партнерский контент