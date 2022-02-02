Малкин: возможно, Самсонов украл у «Питтсбурга» победу

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о матче с «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ (3:4, ОТ).



«Украл ли Самсонов у нас очко? Возможно. Тренеры в раздевалке похвалили нас за игру. Но иногда ты за 20 бросков забиваешь четыре-пять голов, а иногда не хватает и 40 для победы. В следующий раз, думаю, нам нужно более эффективно сыграть «пять на пять», – цитирует Малкина официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, по ходу матча в составе «Кэпиталз» на льду появился голкипер Илья Самсонов, отразивший 43 броска из 45.

Также в этой встрече дублем отметился защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, а его шайба в овертайме стала победной. По итогам матча Дмитрий был признан первой звездой.