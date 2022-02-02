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Капризов: борщ от мамы будет, когда вернёмся из Чикаго

Капризов: борщ от мамы будет, когда вернёмся из Чикаго
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о приезде родителей к нему в гости.

«Каждому игроку приятно, когда родители приезжают посмотреть игры и находятся рядом. Два последних года у них не было такой возможности, поэтому для меня это, безусловно, радостное событие.

Впрочем, когда живёшь один и учишься налаживать быт самостоятельно, это тоже полезный опыт. Борщ от мамы? Ещё нет. Но когда вернёмся из Чикаго, всё будет.

На второй год в Миннесоте я чувствую себя уже гораздо комфортнее. Появились новые знакомые, места, в которые люблю заглядывать, с языком стало проще. Хотя я по-прежнему смотрю в первую очередь российское телевидение.

Иногда играю в компьютерные игры, когда есть время. В течение сезона нет времени на что-то более глобальное», – цитирует Капризова официальный сайт НХЛ на русском языке.

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