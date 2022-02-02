Капризов: борщ от мамы будет, когда вернёмся из Чикаго

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о приезде родителей к нему в гости.
«Каждому игроку приятно, когда родители приезжают посмотреть игры и находятся рядом. Два последних года у них не было такой возможности, поэтому для меня это, безусловно, радостное событие.
Впрочем, когда живёшь один и учишься налаживать быт самостоятельно, это тоже полезный опыт. Борщ от мамы? Ещё нет. Но когда вернёмся из Чикаго, всё будет.
На второй год в Миннесоте я чувствую себя уже гораздо комфортнее. Появились новые знакомые, места, в которые люблю заглядывать, с языком стало проще. Хотя я по-прежнему смотрю в первую очередь российское телевидение.
Иногда играю в компьютерные игры, когда есть время. В течение сезона нет времени на что-то более глобальное», – цитирует Капризова официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 2 февраля 2022
-
11:26
-
11:00
-
10:59
-
10:51
-
10:24
-
10:07
-
09:56
-
09:31
-
08:35
-
08:28
-
07:54
-
07:51
-
07:41
-
07:17
-
07:11
-
06:57
-
06:52
-
06:44
-
06:40
-
06:33
-
06:31
-
06:25
-
06:18
-
06:07
-
06:01
-
05:57
-
05:51
-
05:49
-
05:38
-
05:37
-
05:24
-
05:00
-
04:48
-
04:11
-
03:52