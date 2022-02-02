Крайдер: Шестёркин — выдающийся вратарь с точки зрения владения клюшкой

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (5:2) поделился мнением об игре российского голкипера Игоря Шестёркина, который удачно сыграл в своей зоне и начал голевую атаку.



«Игорь – это просто выдающийся вратарь с точки зрения владения клюшкой и игры с шайбой, он потрясающе владеет этим элементом игры. Раньше я никогда с таким не сталкивался. Мне кажется, он значительно облегчает работу защитникам. Безусловно, это также помогает и в таких ситуациях, как сегодня. Пожалуй, он имеет более классные руки и лучше играет в пас, чем я. И это несёт в себе огромную ценность для команды», – цитирует Крайдера официальный сайт НХЛ на русском языке.