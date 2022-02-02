Хоккеистка сборной России рассказала о заболевании ковидом после двух недель в Новогорске

Хоккеистка сборной России Илона Маркова рассказала, что пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус.

«Всем привет! Хочу поделиться с вами грустной новостью для меня. Я не поехала на Олимпиаду из-за положительного теста на COVID-19. Как это было?



Я со своей командой проходила сборы в Новогорске уже две недели. Мы готовились к отъезду. Он был на днях. Я, получив многочисленное количество отрицательных тестов, была уверена, что готова ехать! И что всё уже позади, ведь я нахожусь на изоляции на базе, где исключено заражение данным вирусом. Об условиях. На базе масочный режим, карантин по приезде один день, питание отдельное от всех, номера по два человека, два раза съездила на УМО. И, в принципе, всё. Положительный тест, мимо Олимпиады. Ведь, чтобы улететь в Пекин, я должна иметь четыре отрицательных теста перед вылетом.



На данный момент я уже выздоравливаю. Болезнь прошла бессимптомно (заложенность носа).

О том, как я могла заразиться, мы можем только предположить. Но для меня это удар. Слова о том, что я готовилась к этому всю жизнь. Это понятно. Дело в том, что это жесть! Из-за ковида в этом сезоне не состоялась Универсиада, молодёжный чемпионат мира для девочек наших! И теперь ещё и Олимпиада закончилась для меня, так и не начавшись. Мне было важно высказаться, спасибо, что прочли мой пост», – написала Маркова в «Инстаграме».