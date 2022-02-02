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Галиев переведён в основной состав сборной России, Чистяков покинул расположение команды

Галиев переведён в основной состав сборной России, Чистяков покинул расположение команды
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Нападающий Станислав Галиев переведён в основной состав сборной России по хоккею, сообщает официальный «твиттер» Федерации хоккея России.

Нападающий Кирилл Марченко переведён в резерв. Защитник Шакир Мухамадуллин также включён в резерв. Защитник Семён Чистяков покинул расположение сборной.

Ранее сообщалось, что хоккейная сборная России отказалась лететь в Пекин с другими олимпийскими спортсменами.

Напомним, Федерация хоккея России на официальном сайте объявила имена капитана и его ассистентов на Олимпиаду-2022.

Выводить команду на лёд с капитанской нашивкой будет партнёр Галиева по звену в московском «Динамо» Вадим Шипачёв. Ассистентами капитана станут Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.

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