Галиев переведён в основной состав сборной России, Чистяков покинул расположение команды

Нападающий Станислав Галиев переведён в основной состав сборной России по хоккею, сообщает официальный «твиттер» Федерации хоккея России.

Нападающий Кирилл Марченко переведён в резерв. Защитник Шакир Мухамадуллин также включён в резерв. Защитник Семён Чистяков покинул расположение сборной.

Ранее сообщалось, что хоккейная сборная России отказалась лететь в Пекин с другими олимпийскими спортсменами.

Напомним, Федерация хоккея России на официальном сайте объявила имена капитана и его ассистентов на Олимпиаду-2022.



Выводить команду на лёд с капитанской нашивкой будет партнёр Галиева по звену в московском «Динамо» Вадим Шипачёв. Ассистентами капитана станут Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.