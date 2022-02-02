Фильппула будет знаменосцем сборной Финляндии на Олимпиаде-2022

Хоккеист Валттери Фильппула был выбран знаменосцем сборной Финляндии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.
«Это почётная задача и прекрасное дело. Когда я был на Олимпиаде в прошлый раз, я даже не попал на церемонию открытия. Приятно иметь такую честь.
Я всегда смотрел Олимпиаду, а также смотрел церемонию открытия. Здорово оказаться среди этих имён. В последние дни были и другие приятные новости, и это действительно приятное дополнение. Такая честь доставляет мне удовольствие», – цитирует Фильппулу официальный сайт Олимпийской команды Финляндии.
«Мы очень ценим роль знаменосца и его исторический континуум. Я считаю, что для достижения этого почётного положения спортсмен должен быть особенно опытным и успешным даже на олимпийском уровне. Фильппула явно соответствует этим критериям.
У нас также было несколько подходящих женщин в олимпийской сборной, но, учитывая стресс во время поездки и безопасность для здоровья, мы не сочли оправданным привозить на церемонию открытия ни одной спортсменки из деревни Чжанцзякоу. Тем временем у женской сборной будет важный матч с Канадой в субботу утром, так что они тоже не будут участвовать. По этой причине мы отклоняемся от рекомендаций МОК», – цитирует директора финской олимпийской сборной Мики Лехтемяки официальный сайт Олимпийской команды Финляндии.
- 2 февраля 2022
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