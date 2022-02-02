Легендарная канадская хоккеистка будет знаменосцем своей сборной на открытии Олимпиады
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Трёхкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады по хоккею Мария-Филип Пулен будет знаменосцем сборной Канады на открытии Олимпийских игр в Пекине (Китай), сообщает Hockey Canada в «Твиттере».
Напомним, в пятницу, 4 января, на Национальном стадионе Пекина состоится церемония открытия Олимпийских игр – 2022.
Сборная России планирует принять участие в церемонии открытия. В команде, как и в Токио, будет два знаменосца – мужчина и женщина. Это связано с политикой гендерного равенства, которую продвигает Международный олимпийский комитет. Знаменосцы будут определены непосредственно перед стартом Игр. В России в качестве кандидатов рассматриваются шорт-трекист Семён Елистратов, сноубордист Вик Уайлд и скелетонистка Елена Никитина.
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