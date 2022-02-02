Два игрока сборной Швеции по хоккею отправятся на Олимпиаду отдельно от остальной команды

Сборная Швеции по хоккею отправилась в Пекин (Китай) на Олимпиаду-2022, сообщает официальный «твиттер» шведской сборной.



«Все члены команды представили отрицательные результаты анализов.

Деннис Эверберг и Линус Юханссон прилетят отдельно позже из-за недавнего заболевания», – написала пресс-служба сборной в «Твиттере».



Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля, хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная Швеции сыграет в одной группе С с командами Латвии, Словакии и Финляндии.



Расписание матчей шведской команды:



10 февраля, 07:10 мск – Швеция – Латвия;

11 февраля, 11:40 мск – Швеция – Словакия;

13 февраля, 11:40 мск – Финляндия – Швеция.

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