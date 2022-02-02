Сушинский: Россия не обеднеет от того, что сборная полетит отдельно. Каждый боец на счету

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о том, что хоккеисты сборной России отказались лететь в Пекин со спортсменами из других видов спорта из-за эпидемии коронавируса.



«Если у Федерации хоккея есть дополнительные деньги, то пусть летят отдельным самолётом. Россия не обеднеет из-за того, что сборная полетит своим бортом. У нас каждый боец на счету. Если кто-то заболеет, то будет плохо», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 2 февраля появилась информация, что хоккеисты сборной России отказались лететь в Пекин с остальными олимпийцами. Сообщалось, что из России был запланирован рейс на 21:00, однако спортсменам сообщили, что они улетят на два часа раньше.