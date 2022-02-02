Кожевников — о рейсе для сборной России: те, кто говорит «зажрались», не видят ситуацию

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, что хоккеисты сборной России отказались лететь в Пекин со спортсменами из других видов спорта из-за эпидемии коронавируса.
«Во время пандемии я — только за предоставление хоккейной сборной отдельного самолёта. Для команды с такими большими целями на турнир надо искать варианты — кто может оплатить рейс. Замечательно, что нашли. Те, кто говорит «зажрались», не видят ситуации. Спортсмены могут всей командой вылететь с Олимпийских игр из-за коронавируса. Необходимо снизить риск», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Напомним, 2 февраля появилась информация, что хоккеисты сборной России отказались лететь в Пекин с остальными олимпийцами. Сообщалось, что из России был запланирован рейс на 21:00, однако спортсменам сообщили, что они улетят на два часа раньше.
- 2 февраля 2022
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