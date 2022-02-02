Фетисов оценил решение сборной России по хоккею лететь в Пекин отдельным рейсом

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением об отказе хоккеистов сборной России лететь одним рейсом с другими олимпийцами.
«Полностью поддерживаю. Это единственное правильное решение. Любой риск для команды – катастрофа. Команда сидела в отрыве от всех контактов. Нас пронесло в Токио. Наши люди летели рейсовыми самолётами без всяких отдельных коридоров. Летели в обычных самолётах. Это был огромный риск. Люди готовились на базах в жёстком режиме, а потом спортсменов отправили регулярными рейсами. Господь видно нас уберёг и всех тех чиновников, кто принял такое решение. Женя Рылов летел в самолёте, где был ковидник. В Токио всех держали в аэропорту, пока всех по 10 раз не перепроверили.
Я поддерживаю полностью это решение. У ОКР и Федерации хоккея денег много. Они будут использованы правильно, будут направлены на достижение результата. Самолёт прилетит и сразу попадёт в чистую зону. Поэтому Жамнов и Ковальчук молодцы, что настояли на отдельном самолёте для всей команды», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 2 февраля 2022
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