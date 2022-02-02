Овечкин объяснил, в чём заключается его преимущество в сравнении с другими игроками

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о 20-летнем нападающем «Анахайм Дакс» Треворе Зеграсе, в текущем сезоне регулярно использующем стиль лакросс в попытках забросить шайбу, об одноклубнике Никласе Бекстрёме и о своих сильных сторонах.
«Конечно, я слежу за тем, как играет молодёжь. Мне нравятся красивые голы, лакроссы и тому подобные вещи. Всё это работает на популяризацию хоккея, и я этому только рад. Тревор Зеграс? Я не знаком с ним лично, но по тому, что я видел в матчах, Зеграс обладает очень высоким мастерством. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе.
Кто-то удивлён, что Бекстрём набрал 12 очков в 12 матчах после возвращения после травмы? Я — нет. Он по-прежнему читает игру, как никто другой, и с каждым матчем набирает форму, становясь всё лучше и лучше. Если мы говорим обо мне, Бэксе, Кросби, то опыт является нашим несомненным преимуществом. Однако, помимо опыта, у нас по-прежнему есть огромная страсть к хоккею. Мы всегда готовы выходить на площадку и играть», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 2 февраля 2022
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