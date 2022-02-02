Стал известен список запасных игроков сборной Финляндии для Олимпиады. Все — из КХЛ

Стал известен список запасных игроков сборной Финляндии для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), сообщает Iltalehti.

Сегодня, 2 февраля, финская команда должна вылететь в Пекин.



В список запасных игроков вошли Вели-Матти Савинайнен (нападающий, «Йокерит»), Теэму Турунен (нападающий, «Йокерит»), Оливер Каски (защитник, «Авангард»), Томми Кивистё (защитник, «Йокерит») и Янне Ювонен (вратарь, «Йокерит»).

Отмечается, что Ювонен останется готовиться в Финляндии.

Сборная Финляндии сыграет на Олимпиаде в группе С вместе с командами Швеции, Словакии и Латвии. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии (11:40 мск).

Ранее сборная Финляндии заменила Йоонаса Кемппайнена на Йоонаса Няттинена из-за положительного теста первого на коронавирус.