В. Воробьёв: Галиев добавит креатива сборной России, с Шипачёвым у него определённая химия

Известный российский тренер Владимир Воробьёв прокомментировал сегодняшнее решение тренерского штаба сборной России включить нападающего московского «Динамо» Станислава Галиева в основной состав национальной команды перед стартом Олимпийских игр 2022 года.

«Это решение не стало для меня неожиданностью, потому что своей игрой Галиев доказал, что он является состоявшимся игроком в нашем хоккее. Свой уровень Станислав подтверждал и в «Ак Барсе» и в московском «Динамо». Это очень хороший праворукий нападающий. Безусловно, он добавит креатива и эффективности атаке сборной России на Олимпиаде. Не будем забывать и о том, что в сборной у него образуется неплохая связка с Шипачёвым. Конечно же, тренерский штаб национальной команды наверняка держал её в уме, когда принимал данное решение.

Смогут ли Шипачёв и Галиев перенести своё хорошее взаимодействие с клубного на международный уровень? Вы знаете, когда я в этом сезоне смотрел за игрой «Динамо», то было очевидно, что между ними уже сложилась определённая химия. Это ключевой момент в современном хоккее. Галиев выступал за океаном в Американской хоккейной лиге, и это хороший опыт для него. Станислав обладает именно таким голевым чутьём, которое должно помочь сборной России. Они будут выходить на лёд и доказывать свой уровень. Повторюсь, что это хорошее решение тренерского штаба», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.