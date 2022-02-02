В. Воробьёв: Галиев добавит креатива сборной России, с Шипачёвым у него определённая химия

Известный российский тренер Владимир Воробьёв прокомментировал сегодняшнее решение тренерского штаба сборной России включить нападающего московского «Динамо» Станислава Галиева в основной состав национальной команды перед стартом Олимпийских игр 2022 года.
«Это решение не стало для меня неожиданностью, потому что своей игрой Галиев доказал, что он является состоявшимся игроком в нашем хоккее. Свой уровень Станислав подтверждал и в «Ак Барсе» и в московском «Динамо». Это очень хороший праворукий нападающий. Безусловно, он добавит креатива и эффективности атаке сборной России на Олимпиаде. Не будем забывать и о том, что в сборной у него образуется неплохая связка с Шипачёвым. Конечно же, тренерский штаб национальной команды наверняка держал её в уме, когда принимал данное решение.
Смогут ли Шипачёв и Галиев перенести своё хорошее взаимодействие с клубного на международный уровень? Вы знаете, когда я в этом сезоне смотрел за игрой «Динамо», то было очевидно, что между ними уже сложилась определённая химия. Это ключевой момент в современном хоккее. Галиев выступал за океаном в Американской хоккейной лиге, и это хороший опыт для него. Станислав обладает именно таким голевым чутьём, которое должно помочь сборной России. Они будут выходить на лёд и доказывать свой уровень. Повторюсь, что это хорошее решение тренерского штаба», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 2 февраля 2022
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:08
-
18:02
-
18:00
-
17:46
-
17:25
-
17:00
-
16:31
-
16:03
-
16:02
-
15:54
-
15:38
-
15:11
-
15:01
-
14:15
-
14:11
-
13:56
-
13:45
-
13:19
-
12:51
-
12:46
-
12:16
-
11:26
-
11:00
-
10:59
-
10:51
-
10:24
-
10:07
-
09:56
-
09:31
-
08:35
-
08:28
-
07:54