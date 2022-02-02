В. Воробьёв: на Олимпиаде представляют нашу родину. Нужно потерпеть в это непростое время

Известный российский тренер Владимир Воробьёв поделился ожиданиями от старта Олимпийских игр 2022 года, которые будут проходить в Пекине.

«Как болельщик я с нетерпением жду этой Олимпиады. Всей страной мы будем болеть за нашу команду — не только в хоккее, но и в других видах спорта. Я думаю, что само участие в олимпийском турнире — это определённый успех для спортсмена. Российские спортсмены постараются выжать максимум возможного и порадовать нас своими результатами.

Конечно, мы прекрасно понимаем, в какое время проводится Олимпиада. Эффект пандемии, которой все остерегаются. И я думаю, что большую часть времени в Китае все будут проводить между тренировками, матчами и Олимпийской деревней. Но нужно потерпеть в это непростое время. Олимпиада — это такое соревнование, в котором был готов участвовать любой спортсмен. Это большая честь, и не забываем, что все представляют нашу родину на Олимпийских играх», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.