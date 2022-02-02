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Овечкин стильным финтом уложил на лёд Летанга, выйдя на рандеву с вратарём. Видео

Овечкин стильным финтом уложил на лёд Летанга, выйдя на рандеву с вратарём. Видео
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.

В конце второго периода при счёте 3:2 в пользу «пингвинов» у «Вашингтона» была возможность восстановить равенство. Капитан «столичных» Александр Овечкин вошёл в чужую зону, стильным финтом обошёл защитника Криса Летанга, упавшего на лёд не в силах догнать россиянина, и бросил, однако голкипер «Пинвингз» Тристан Джерри смог совершить красивый сейв.

Момент можно посмотреть с 6:14.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Питтсбурга». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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