Плющев высказался об отказе российских хоккеистов лететь в Пекин с другими олимпийцами

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о том, что хоккеисты сборной России отказались лететь в Пекин со спортсменами из других видов спорта из-за эпидемии коронавируса.

«Сейчас самое главное — ограничение контактов спортсменов с людьми. Если сборная нашла такую возможность — это правильно. Вообще надо беречь всех. Хорошо, что у сборной по хоккею есть выходы на спонсоров. В идеале всем бы летать чартерами, но, наверное, такой возможности нет», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Напомним, 2 февраля появилась информация, что хоккеисты сборной России отказались лететь в Пекин с остальными олимпийцами. Сообщалось, что из России был запланирован рейс на 21:00, однако спортсменам сообщили, что они улетят на два часа раньше.