Сергей Зубов отреагировал на подарок Овечкина и показал подписанную клюшку Александра

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею, экс-защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов отреагировал на жест капитана «столичных» Александра Овечкина. После церемонии поднятия игрового свитера специалиста под своды домашней арены «звёзд» Овечкин оставил для него свою клюшку.

«Алекс, большое спасибо за невероятный подарок. Это прекрасное дополнение к моей коллекции. Ты проводишь отличный сезон. Продолжай играть изо всех сил, как ты это делаешь каждый вечер. И продолжай приносить радость всем хоккейным болельщикам в мире. Удачи тебе и здоровья!» — приводит слова Зубова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Фото: Официальный сайт НХЛ на русском языке

Ранее Зубов рассказал, что в его коллекции из 20-25 клюшек не хватает клюшки Овечкина.