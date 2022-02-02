Разин — о сезоне КХЛ: подбешивает эта ситуация. К матчам готовиться? К плей-офф?

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о подготовке череповецкой команды к возобновлению чемпионата КХЛ.



«12 февраля мы улетаем на турнир в Казань. Там четыре команды. Запланированы три встречи. Ещё запланировали сыграть с «Локомотивом» по одному матчу дома и на выезде. Ждём решения КХЛ, чтобы определить даты проведения этих встреч.



Сам тренировочный процесс — к матчам готовиться? К плей-офф готовиться? У нас был втягивающий цикл. Сейчас идёт ударный цикл, потом технико-тактический цикл. Давать больше нагрузок, меньше нагрузок? Меня как тренера эта ситуация, мягко говоря, подбешивает», — приводит слова Разина «РИА Новости Спорт».

Напомним, решение о формате проведения оставшейся части чемпионата КХЛ опубликует после 10 февраля.