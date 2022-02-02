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Терещенко: говорить, что сборная России по хоккею зажралась, — удел слабых

Терещенко: говорить, что сборная России по хоккею зажралась, — удел слабых
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением о том, что хоккеисты сборной России отказались лететь в Пекин со спортсменами из других видов спорта из-за эпидемии коронавируса.

«Почему бы нашей сборной по хоккею не полететь чартером в Пекин, чтобы минимизировать риски? Это же не запрещено никакими правилами. Надо беречь всех олимпийце одинаково. Ребята готовятся к чемпионату четырёхлетия: попасть в ковидный протокол будет уж совсем невовремя. Да, на общем самолёте они летели бы с такими же спортсменами, но там ещё столько багажа… Всё просто: так удобнее. Болельщики недовольны? Говорить, что сборная России по хоккею зажралась, — удел слабых», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.

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