Сборная России по хоккею вылетела в Пекин отдельным рейсом

Сегодня, 2 февраля, мужская сборная России по хоккею вылетела в Пекин вечерним рейсом, сообщает официальный сайт ФХР.

В столицу КНР команда прибудет утром 3 февраля и после сдачи тестов на коронавирус отправится из аэропорта Шоуду в гостиницу на карантин.



Накануне вылета в составе сборной произошло изменение: защитник Семён Чистяков покинул расположение команды, а его место в резерве занял Шакир Мухамадуллин. Кроме того, нападающий Станислав Галиев был переведён в основной состав, а Кирилл Марченко — в резерв.

Ранее стало известно, что мужская хоккейная сборная России, представители которой составляют основную часть пассажиров, из-за опасений, связанных с коронавирусом, отказалась лететь вместе с командами по остальным видам спорта.



Прежде предполагалось, что в Пекин одним рейсом отправятся спортсмены по лыжному двоеборью, сноуборду (параллельные дисциплины), горным лыжам, а также отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею. Остальные команды были предупреждены, что вылет в Пекин состоится не в 21:00, как было запланировано, а на два часа раньше. Скорее всего, такие меры были вызваны желанием освободить самолёт, который должен был вылететь в это время, только для мужской хоккейной сборной.