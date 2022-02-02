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Александр Овечкин заболел коронавирусом. Он пропустит Матч звёзд НХЛ

Александр Овечкин заболел коронавирусом. Он пропустит Матч звёзд НХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».

Россиянин сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого российский нападающий также не сможет принять участие в Матче звёзд НХЛ, запланированном на 5 февраля.

Напомним, в ночь с 1 на 2 февраля в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.

Впервые в текущем сезоне форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в четырёх встречах подряд. Последнее результативное действие россиянин совершил 23 января в матче с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ) – тогда Овечкин забил гол.

В 46 матчах текущего сезона Александр Овечкин забил 29 голов и сделал 29 голевых передач. Хоккеист идёт на пятом месте в бомбардирской гонке с 58 набранными очками. Лидирует Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз» (64 очка).

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