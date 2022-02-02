Овечкин заболел COVID-19 в последний день, когда НХЛ обязывала всех игроков сдавать тесты

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Это произошло в последний день, когда по правилам НХЛ все игроки должны были пройти тестирование на COVID-19. С 3 февраля в силу вступят новые правила лиги по COVID-протоколам.

Российский нападающий пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». Кроме того, из-за коронавируса Овечкин также не сможет принять участие в Матче звёзд НХЛ, запланированном на 5 февраля.

В 46 матчах текущего сезона Александр Овечкин забил 29 голов и сделал 29 голевых передач. Хоккеист идёт на пятом месте в бомбардирской гонке с 58 набранными очками. Лидирует Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз» (64 очка).