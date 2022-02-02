Овечкин заболел COVID-19 в последний день, когда НХЛ обязывала всех игроков сдавать тесты
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Это произошло в последний день, когда по правилам НХЛ все игроки должны были пройти тестирование на COVID-19. С 3 февраля в силу вступят новые правила лиги по COVID-протоколам.
Российский нападающий пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». Кроме того, из-за коронавируса Овечкин также не сможет принять участие в Матче звёзд НХЛ, запланированном на 5 февраля.
В 46 матчах текущего сезона Александр Овечкин забил 29 голов и сделал 29 голевых передач. Хоккеист идёт на пятом месте в бомбардирской гонке с 58 набранными очками. Лидирует Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз» (64 очка).
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