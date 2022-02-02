Наставник «Эдмонтона»: приятно видеть, что Ови столько лет сохраняет столь высокий уровень

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и о его конкуренции с нападающим «нефтяников» Леоном Драйзайтлем.
«Овечкин и Драйзайтль схожи не только в том, что касается мастерства, но и по влиянию на игру в физическом аспекте. Оба крупные, сильные хоккеисты, их присутствие на площадке моментально ощущается. Овечкин проводит фантастический год. Приятно видеть, что он вот уже столько лет сохраняет столь высокий уровень», — приводит слова Типпетта официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в 46 матчах текущего сезона Александр Овечкин забил 29 голов и сделал 29 голевых передач. Хоккеист идёт на пятом месте в бомбардирской гонке с 58 набранными очками. Лидирует Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз» (64 очка). Драйзайтль занимает второе место в гонке снайперов с 31 голов, Овечкин — четвёртый.
- 2 февраля 2022
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