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«Уже не переживаю по поводу коленей». 35-летний Малкин — о своей игре после травмы

«Уже не переживаю по поводу коленей». 35-летний Малкин — о своей игре после травмы
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мыслями о ходе сезона и своей игре после травмы.

«Моя уверенность в себе с тех пор, как я начал играть, выросла существенно. Сегодня я поучаствовал в нескольких единоборствах и могу сказать, что уже не переживаю по поводу коленей. Однако я знаю, что могу играть лучше. И я буду играть лучше.

Был непростой отрезок с тяжёлым расписанием. Но все ребята стараются и полностью отдают себя игре. Надеюсь, предстоящая пауза пойдёт нам на пользу.

Мне нравится атмосфера в раздевалке и на скамейке во время матчей. Все поддерживают друг друга, отлично вписались в игру новые ребята, тот же Брайан Бойл. Самое главное, каждый понимает свою роль — и неважно, выходит он на 5-10 минут или больше. Когда мы показываем свой лучший хоккей, нас трудно остановить. Это внушает уверенность перед второй частью сезона. Хочется лишь верить, что обойдётся без травм и проблем с коронавирусом.

Надеюсь, тренеры будут больше доверять и чаще выпускать на лёд. Пока я стараюсь играть просто, чтобы исключить ошибки, но с ростом уверенности, думаю, я способен на большее», — приводит слова 35-летнего Малкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

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